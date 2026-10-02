Il soccorso|
Perde il sentiero durante la passeggiata, 72enne recuperata dall’elicottero
Sul posto l’elicottero dei pompieri
MONTEVERDI MARITTIMO – Era uscita per una passeggiata quando ha perso l’orientamento e non è più riuscita a ritrovare il sentiero. Una donna di 72 anni ha dovuto chiedere aiuto nel pomeriggio di oggi, dopo essersi smarrita lungo l’anello Poggio Castiglione.
La 72enne è riuscita a contattare i soccorsi e a fornire anche le coordinate della propria posizione, consentendo così ai Vigili del Fuoco di individuarla.
La squadra terrestre dei Vigili del Fuoco di Pisa ha raggiunto la zona intorno alle 15, ma le caratteristiche particolarmente impervie del terreno hanno reso necessario l’intervento dell’elicottero.
È quindi entrato in azione Drago, l’elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Cecina, che ha raggiunto la donna e ha effettuato il recupero.
La 72enne è stata così riportata in una zona sicura. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alle 18.