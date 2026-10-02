Ricatti sessuali a minorenni sui social, 21enne trasferito in carcere

SAN ROMANO – Dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione il 21enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Romano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 28 settembre dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Il giovane, già sottoposto dal 2024 agli arresti domiciliari, è stato raggiunto dal provvedimento dopo la condanna definitiva per reati connessi alla pedopornografia minorile, commessi tra agosto e dicembre 2023 nelle province di Foggia e Ravenna.

Secondo quanto ricostruito nell’ambito del procedimento, il 21enne avrebbe contattato ragazzine minorenni attraverso i social network, arrivando a minacciarle di alterare e diffondere online le loro fotografie del profilo se non gli avessero inviato materiale a contenuto sessuale, comprese immagini e video.