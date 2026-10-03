Cassazione, annullato il dissequestro dei barboncini: il caso torna al Riesame

CASTELFRANCO DI SOTTO – La vicenda dei barboncini del Maleficent Kennel, allevamento di Castelfranco di Sotto, torna davanti al Tribunale del Riesame. La Corte di Cassazione ha infatti annullato il provvedimento con il quale era stato disposto il dissequestro degli animali, rinviando la questione a una nuova valutazione da parte del Riesame, questa volta in diversa composizione.

Nel maggio scorso il Tribunale del Riesame, dopo il ricorso dei legali dell’allevatrice, aveva disposto il dissequestro degli animali e la loro restituzione all’allevamento. Una decisione che aveva fatto discutere e sulla quale erano state espresse contestazioni anche da parte di associazioni animaliste. Mentre la Procura pisana aveva ricorso alla Suprema Corte