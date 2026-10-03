Si torna in aula|
Cronaca/
Cassazione, annullato il dissequestro dei barboncini: il caso torna al Riesame
3 ottobre 2026 | 09:00
I cani erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza
CASTELFRANCO DI SOTTO – La vicenda dei barboncini del Maleficent Kennel, allevamento di Castelfranco di Sotto, torna davanti al Tribunale del Riesame. La Corte di Cassazione ha infatti annullato il provvedimento con il quale era stato disposto il dissequestro degli animali, rinviando la questione a una nuova valutazione da parte del Riesame, questa volta in diversa composizione.
Il caso riguarda i barboncini sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Pisa nell’ambito del procedimento relativo al Maleficent Kennel, allevamento riconducibile a Roberta Rubini, con sede a Villa Campanile, nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto.
Nel maggio scorso il Tribunale del Riesame, dopo il ricorso dei legali dell’allevatrice, aveva disposto il dissequestro degli animali e la loro restituzione all’allevamento. Una decisione che aveva fatto discutere e sulla quale erano state espresse contestazioni anche da parte di associazioni animaliste. Mentre la Procura pisana aveva ricorso alla Suprema Corte
Ora interviene la Cassazione, che ha annullato quel provvedimento e ha disposto un nuovo esame. La questione dovrà quindi essere nuovamente valutata dai giudici del Riesame, senza che a pronunciarsi siano gli stessi componenti del collegio precedente.
Il procedimento torna così al centro dell’attenzione giudiziaria. Sarà il nuovo collegio a dover esaminare nuovamente gli elementi della vicenda e a decidere sulla misura reale riguardante gli animali.
La sentenza della Suprema Corte non equivale a una decisione definitiva: il procedimento prosegue e sarà il nuovo giudizio del Riesame a stabilire gli effetti dell’annullamento disposto dalla Cassazione.
QUI LA SENTENZA: