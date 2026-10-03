Cocaina, bilancini e 4.200 euro in casa: 32enne arrestato a Pomarance

Il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla pg

POMARANCE – Quasi 45 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 4.200 euro in contanti. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante una perquisizione domiciliare effettuata nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi a Pomarance, dove i militari della Stazione locale, insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa del NORM e con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa-San Rossore, hanno arrestato in flagranza un 32enne straniero, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa è partita da un servizio di osservazione svolto dai Carabinieri. Gli accertamenti hanno portato alla successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo.

All’interno sono stati trovati 44,41 grammi di cocaina, oltre ai tre bilancini e al materiale che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato destinato al taglio e al confezionamento della sostanza. Sequestrati anche 4.200 euro, somma che gli investigatori ritengono collegata all’attività illecita.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro, mentre il denaro è stato versato sul Fondo Unico Giustizia.

Dopo l’arresto, il 32enne è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, in attesa dell’udienza per direttissima.