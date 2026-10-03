Passaporto falso per superare i controlli: fermato al Galilei e rimpatriato un cittadino albanese

PISA – Aveva un passaporto falsificato intestato a un cittadino bulgaro e avrebbe cercato di utilizzarlo per superare i controlli di frontiera e raggiungere un altro Paese dell’Unione Europea. Il tentativo è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

L’uomo, cittadino albanese irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stato individuato domenica 27 settembre ai gate d’imbarco dagli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Pisa. Il documento esibito riportava l’identità di un cittadino bulgaro, così da consentirgli indebitamente di beneficiare delle prerogative riconosciute ai cittadini dell’Unione Europea.

Gli accertamenti hanno permesso alla Polizia di risalire alla sua reale identità e di ricostruire la posizione dell’uomo. Il cittadino albanese è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio, previsto dall’articolo 497 bis del codice penale.

Dopo essere stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, ne è stata disposta l’immediata liberazione, anche per consentire l’avvio delle procedure di espulsione. L’attività amministrativa e di polizia giudiziaria è stata condotta dall’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Pisa insieme all’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa.

L’uomo è stato trattenuto in vista della convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Pisa. Le procedure si sono concluse in tempi rapidi: nel pomeriggio di martedì 29 settembre è stato rimpatriato direttamente dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ponendo fine alla sua presenza irregolare in Italia.