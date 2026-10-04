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Feriti e malori tra Pisa e provincia, tre interventi in poche ore
A Pisa, Ponsacco e Volterra
PISA – Tre interventi del 118 nella serata di ieri, 3 ottobre, hanno richiesto l’intervento dei soccorritori tra Pisa, Ponsacco e Volterra.
A Pisa un uomo di 38 anni ha riportato un trauma cranico e facciale in seguito a una colluttazione avvenuta in un bar. Il 38enne è stato trasportato al pronto soccorso di Pisa in codice rosso.
A Ponsacco, intorno alle 23.06, il 118 è intervenuto in via Valdera per una donna di 79 anni trovata in strada in stato confusionale. L’intervento è stato classificato come evento di natura neurologica.
Sempre nella serata di ieri, alle 20.14, un altro intervento è stato effettuato a San Cipriano, nel territorio di Volterra, per un uomo di 60 anni caduto dal trattore. L’uomo ha riportato un trauma facciale, con parametri vitali conservati, ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.
Soccorsa anche una minorenne per aver bevuto troppo.