Feriti e malori tra Pisa e provincia, tre interventi in poche ore

PISA – Tre interventi del 118 nella serata di ieri, 3 ottobre, hanno richiesto l’intervento dei soccorritori tra Pisa, Ponsacco e Volterra.

A Pisa un uomo di 38 anni ha riportato un trauma cranico e facciale in seguito a una colluttazione avvenuta in un bar. Il 38enne è stato trasportato al pronto soccorso di Pisa in codice rosso.