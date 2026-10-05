Alcol al volante fino a 2,60 g/l e droga: raffica di controlli dei carabinieri nel Pisano

PISA – Controlli serrati sulle strade della provincia di Pisa per contrastare la guida in stato di ebbrezza, prevenire le violazioni al Codice della strada e combattere lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno denunciato cinque persone e segnalato alla Prefettura tre presunti assuntori di droga.

Sul fronte della sicurezza stradale, a Pisa, in viale Bonaini, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un automobilista risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,20 grammi per litro. A Montopoli in Val d’Arno, invece, un’altra conducente è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1,91 g/l.

Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente, mentre le rispettive auto sono state affidate a persone di fiducia.

Controlli anche a Vecchiano, nella zona della Bufalina, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un motociclista che presentava, secondo i militari, evidenti sintomi di alterazione psicofisica. L’uomo si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il sequestro amministrativo della moto.

A Santa Maria a Monte, invece, i militari hanno fermato un automobilista che viaggiava con una targa modificata artigianalmente con un pennarello nero. La targa è stata sequestrata penalmente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Particolarmente intenso il servizio organizzato nella notte del 4 ottobre dalla Compagnia di Volterra, con controlli mirati anche al contrasto dello spaccio e dell’illegalità diffusa.

Durante l’operazione una donna è stata denunciata dopo essere stata trovata alla guida con un tasso alcolemico di 2,60 g/l, un valore ben oltre il limite consentito.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura tre persone come assuntori di stupefacenti, dopo averle trovate in possesso complessivamente di 2,6 grammi di cocaina e oltre 8 grammi di hashish.

Il bilancio complessivo del servizio parla di 68 veicoli controllati e 80 persone identificate, mentre sono state contestate otto violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 1.900 euro.