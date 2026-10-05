Arma in azione|
Alcol al volante fino a 2,60 g/l e droga: raffica di controlli dei carabinieri nel Pisano
68 veicoli controllati e 80 persone identificate,
PISA – Controlli serrati sulle strade della provincia di Pisa per contrastare la guida in stato di ebbrezza, prevenire le violazioni al Codice della strada e combattere lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno denunciato cinque persone e segnalato alla Prefettura tre presunti assuntori di droga.
Sul fronte della sicurezza stradale, a Pisa, in viale Bonaini, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un automobilista risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,20 grammi per litro. A Montopoli in Val d’Arno, invece, un’altra conducente è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1,91 g/l.
Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente, mentre le rispettive auto sono state affidate a persone di fiducia.
Controlli anche a Vecchiano, nella zona della Bufalina, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un motociclista che presentava, secondo i militari, evidenti sintomi di alterazione psicofisica. L’uomo si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il sequestro amministrativo della moto.
A Santa Maria a Monte, invece, i militari hanno fermato un automobilista che viaggiava con una targa modificata artigianalmente con un pennarello nero. La targa è stata sequestrata penalmente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
Particolarmente intenso il servizio organizzato nella notte del 4 ottobre dalla Compagnia di Volterra, con controlli mirati anche al contrasto dello spaccio e dell’illegalità diffusa.
Durante l’operazione una donna è stata denunciata dopo essere stata trovata alla guida con un tasso alcolemico di 2,60 g/l, un valore ben oltre il limite consentito.
I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura tre persone come assuntori di stupefacenti, dopo averle trovate in possesso complessivamente di 2,6 grammi di cocaina e oltre 8 grammi di hashish.
Il bilancio complessivo del servizio parla di 68 veicoli controllati e 80 persone identificate, mentre sono state contestate otto violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 1.900 euro.
L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e contrastare i fenomeni legati all’abuso di alcol e al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.