Spaccio nelle Cerbaie, arrestato per la quarta volta in due anni

CASTELFRANCO DI SOTTO – Un arresto per spaccio nelle Cerbaie e una seconda persona denunciata dopo essere stata trovata con hashish e ossicodone. È il bilancio di un servizio di controllo messo in campo dalla Guardia di finanza di Pisa nell’area boschiva delle Cerbaie e successivamente nello scalo ferroviario di San Romano.

I finanzieri della Compagnia di San Miniato, insieme alle unità cinofile del Gruppo di Pisa, durante la perlustrazione della zona boschiva hanno individuato un cittadino marocchino che, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, sarebbe stato intento a cedere dosi di stupefacente in cambio di denaro.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza. Dagli accertamenti è emerso che era già stato arrestato e condannato per la stessa condotta altre tre volte negli ultimi due anni, sempre a seguito di interventi della Guardia di finanza, per un totale di 2 anni e 3 mesi di reclusione.

La Procura della Repubblica di Pisa ha richiesto il giudizio direttissimo. Il Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto e, in attesa del nuovo processo, ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel comune di Castelfranco di Sotto.

Il servizio è poi proseguito allo scalo ferroviario di San Romano. Qui le unità cinofile hanno segnalato un cittadino egiziano appena sceso dal treno. I controlli hanno portato al rinvenimento di circa 100 grammi di hashish e di otto pastiglie di ossicodone, potente analgesico oppioide, che l’uomo avrebbe detenuto senza prescrizione medica.

Droga e farmaci sono stati sequestrati. Il cittadino egiziano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte vale quindi il principio di presunzione di innocenza e l’eventuale responsabilità dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile di condanna.