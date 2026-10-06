Chikungunya, un caso a Pisa: scatta la disinfestazione

PISA – Un caso confermato di Chikungunya ha fatto scattare a Pisa un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre. La segnalazione è arrivata dall’Azienda Usl Toscana nord ovest e riguarda una persona che ha soggiornato in via Archimede Bellatalla e in alcuni edifici dei presidi ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello.

Il sindaco Michele Conti ha quindi firmato un’ordinanza contingibile e urgente disponendo una serie di interventi nelle aree individuate dall’azienda sanitaria, con l’obiettivo di ridurre la presenza della zanzara tigre e prevenire il possibile avvio di una trasmissione locale del virus.

Gli interventi prevedono trattamenti contro gli esemplari adulti e contro le larve, oltre alla ricerca dei possibili focolai e alla loro eliminazione. Saranno interessate sia le aree pubbliche, comprese caditoie, pozzetti e zone verdi, sia gli spazi privati, come cortili, giardini e terrazze.

Prevista anche un’attività di controllo porta a porta per individuare ed eliminare eventuali ristagni d’acqua e altri luoghi nei quali le zanzare possono deporre le uova.

All’interno delle aree interessate dei presidi ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello sarà direttamente l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana a occuparsi delle operazioni. In caso di maltempo, i trattamenti saranno posticipati alla prima giornata utile.

L’ordinanza impone a residenti, amministratori di condominio, attività commerciali e produttive e a chiunque disponga di aree private comprese nella zona degli interventi di consentire l’accesso agli operatori incaricati della disinfestazione e di collaborare alla rimozione dei focolai larvali.

Le precauzioni durante gli interventi

Durante i trattamenti è necessario rimanere all’interno degli edifici, mantenendo porte e finestre chiuse e spegnendo gli impianti di ricambio dell’aria.

Anche gli animali domestici dovranno essere tenuti al chiuso. È inoltre necessario proteggere con teli le loro cucce, ciotole e abbeveratoi.

Chi possiede orti dovrà raccogliere la frutta e la verdura oppure proteggere le piante prima dell’intervento.

Dopo la disinfestazione, frutta e verdura eventualmente entrate in contatto con gli insetticidi dovranno essere sottoposte a un periodo di almeno 15 giorni prima del consumo, quindi lavate con cura; per la frutta è indicato anche sbucciarla.

Dovranno essere puliti anche eventuali mobili, giochi e altri oggetti lasciati all’aperto durante il trattamento. In caso di contatto accidentale con l’insetticida, la zona interessata dovrà essere lavata abbondantemente con acqua e sapone.

Che cos’è la Chikungunya

La Chikungunya è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette. In Italia il principale vettore potenziale è la zanzara tigre, Aedes albopictus, ormai presente anche nell’area pisana.

I sintomi più caratteristici sono febbre improvvisa e forti dolori articolari, ai quali possono aggiungersi altre manifestazioni. Il virus non si trasmette direttamente da una persona all’altra.