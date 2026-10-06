Dodici anni di La Valle Incantata, una casa per oltre mille 4 zampe: festa al parco canile di Lajatico

LAJATICO – Dodici anni di accoglienza, cura e adozioni. Il Parco Canile La Valle Incantata di Lajatico ha celebrato l’anniversario dell’inaugurazione della struttura con una giornata dedicata alle tante attività portate avanti in questi anni a favore degli animali e delle persone.

A partecipare alla giornata anche l’assessora regionale Rachele Nardini, che ha voluto raccontare attraverso un post sui social l’esperienza vissuta nella struttura, sottolineando il valore di un luogo che negli anni ha accolto oltre mille cani, offrendo loro un ambiente protetto e soprattutto la possibilità di trovare una nuova famiglia.

Un traguardo importante per una realtà che non si occupa soltanto dell’accoglienza temporanea degli animali, ma porta avanti un impegno più ampio contro l’abbandono, il randagismo e i maltrattamenti.

Nel tempo, accanto al parco canile, è nata anche La Valle degli Angeli, struttura dedicata ai gatti, diventata un ulteriore punto di riferimento per gli animali in difficoltà del territorio.

Al centro delle attività c’è anche l’associazione Amici a 4 zampe, impegnata in numerosi progetti che mettono in relazione il mondo degli animali con quello delle persone. I suoi amici pelosi hanno fatto visita alle RSA e all’ospedale, regalando momenti di compagnia e tanti sorrisi. Non meno importante il lavoro nelle scuole, dove gli interventi sono rivolti non soltanto alla sensibilizzazione sul rispetto degli animali, ma anche all’attenzione verso le fragilità.

Un lavoro quotidiano che coinvolge tante persone e che vede tra i punti di riferimento la direttrice Rossella Prosperi, insieme a tutti coloro che rendono possibili le attività della struttura e dell’associazione.

I dodici anni di La Valle Incantata rappresentano così non soltanto un anniversario, ma la storia di migliaia di animali incontrati, curati, accolti e, quando possibile, accompagnati verso una nuova vita.