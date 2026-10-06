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Cronaca/
Dolore al petto, 69enne colpito da infarto: trasferito d’urgenza a Cisanello
6 ottobre 2026 | 16:26
A Peccioli
PECCIOLI – Un uomo di 69 anni ha accusato un forte dolore al torace e si è presentato alla Casa della Salute di La Rosa. È stato immediatamente attivato il sistema di emergenza sanitaria e sul posto è intervenuta un’ambulanza India della Pubblica assistenza di Peccioli.
Gli accertamenti hanno evidenziato un infarto cardiaco acuto. Vista la situazione, sono stati presi contatti con l’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale di Cisanello.
Il 69enne è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale pisano, direttamente in emodinamica, per essere sottoposto alle cure specialistiche necessarie.