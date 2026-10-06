Entra in mare e non torna più a riva, paura per una donna: ritrovata dopo quasi due ore

MARINA DI VECCHIANO – Sono state ore di apprensione per una donna che nel tardo pomeriggio era entrata in mare e che per quasi due ore non ha fatto ritorno sulla spiaggia.

A dare l’allarme, intorno alle 18.22, sono stati alcuni turisti. La donna era entrata in acqua da circa due ore e non era più stata vista rientrare. Sulla spiaggia erano rimasti la sua borsa e gli altri effetti personali, particolare che ha fatto temere il peggio.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Il 118 ha inviato un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Pisa, mentre sono stati allertati anche la Guardia Costiera e la Questura.

Le ricerche sono andate avanti lungo il tratto di costa e in mare. Poi, intorno alle 19.50, la donna è stata finalmente individuata dai soccorritori, mettendo fine alla paura.

La donna, una 67enne residente nel Pratese, è stata raggiunta e soccorsa. Era in buone condizioni e non ha avuto necessità del trasporto in ospedale, rifiutando l’accompagnamento sanitario.