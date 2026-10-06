La tragedia|
Cronaca/
Malore fatale sul trattore, poi la corsa nella scarpata: morto sul colpo
6 ottobre 2026 | 08:07
A Santa Maria a Monte
Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava alla guida del trattore quando ha accusato un malore. Il mezzo ha proseguito la sua corsa senza controllo, terminando in una scarpata con l’uomo ancora a bordo.
All’arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito drammatica: l’uomo non era cosciente e non respirava. Nonostante l’intervento, per lui non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.
Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e a confermare le cause della morte.