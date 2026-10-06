Malore fatale sul trattore, poi la corsa nella scarpata: morto sul colpo

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava alla guida del trattore quando ha accusato un malore . Il mezzo ha proseguito la sua corsa senza controllo, terminando in una scarpata con l’uomo ancora a bordo.

All’arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito drammatica: l’uomo non era cosciente e non respirava. Nonostante l’intervento, per lui non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.