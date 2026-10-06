L'incidente|
Cronaca/
Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso
6 ottobre 2026 | 16:31
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO TERME – Paura nel pomeriggio in via Santa Rosa, dove un’auto è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo.
La vettura è finita nel fosso adiacente alla carreggiata, rendendo necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, arrivata sul posto intorno alle 15,40.
I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del veicolo.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.