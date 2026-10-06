Si sente male durante la partita di basket a scuola, diciassettenne a Cisanello

PONTEDERA – Una partita di basket si è trasformata in un momento di grande paura per un ragazzo di 17 anni, colto da un malore dopo uno scontro di gioco.

Il giovane ha perso conoscenza mentre si trovava in palestra. Gli insegnanti presenti sono intervenuti immediatamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore, che ha erogato una scarica.

Poco dopo il ragazzo ha ripreso l’attività cardiaca e respiratoria. Quando sono arrivati i soccorritori, il 17enne era cosciente e vigile.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pontedera e l’ambulanza Bravo 0507. Il giovane è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa per essere sottoposto agli accertamenti necessari.