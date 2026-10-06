Spaccio a Pisa, arrestato mentre vende hashish per 50 euro

PISA – Stava cedendo una dose di hashish in cambio di denaro quando è stato sorpreso dai Carabinieri. È finito così in arresto un cittadino straniero di 28 anni, fermato dai militari della Sezione Operativa di Pisa nell’ambito dei controlli contro lo spaccio nel centro storico e nelle zone considerate più sensibili.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 2 ottobre, in Piazza Dante, dove i Carabinieri hanno notato il 28enne durante una cessione di droga.

L’uomo avrebbe consegnato a un acquirente un involucro contenente circa 8 grammi di hashish, ricevendo in cambio 50 euro in contanti. La scena è stata osservata dai militari, che sono intervenuti procedendo all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo l’arresto, il 28enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Pisa, in attesa dell’udienza per direttissima.