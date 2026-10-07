Crolla il solaio durante i lavori, donna ferita e portata in ospedale con Pegaso

TERRICCIOLA – Paura nella mattina di oggi, mercoledì 7 ottobre, per il cedimento di una parte dell’edificio all’interno di un’abitazione interessata da lavori di ristrutturazione. Una donna è rimasta coinvolta nel crollo ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco prima di essere affidata al personale sanitario.

L’allarme è scattato intorno alle 9,05 in via dei Lecci, nella frazione di Morrona. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Pisa, intervenute per raggiungere la donna e mettere in sicurezza l’area interessata dal dissesto.

Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata presa in carico dai sanitari del 118. Per il trasferimento in ospedale è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato la donna al Cisanello di Pisa per gli accertamenti e le cure del caso.

Una volta concluso il soccorso, i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie sulle condizioni dello stabile. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e sono stati adottati i provvedimenti previsti a tutela della sicurezza.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche gli amministratori e i tecnici del Comune di Terricciola: presenti il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, il responsabile dell’ufficio tecnico Fausto Condello e l’assessore Adriano Carloni. Per gli accertamenti sono intervenuti inoltre i carabinieri, la polizia municipale e un tecnico dell’Usl del servizio competente per la prevenzione, l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro.