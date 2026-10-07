Fermato con 150 grammi di hashish e oltre 5mila euro: arrestato un 20enne

VECCHIANO – Un controllo stradale si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nella serata di domenica 5 ottobre, quando i Carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno fermato un giovane di 20 anni durante un servizio di controllo del territorio lungo la strada statale 1 “Aurelia”, nel comune di Vecchiano.

I militari hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito per un normale controllo alla circolazione stradale. L’atteggiamento del conducente, però, ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento, all’interno dell’auto, di un involucro contenente 150 grammi di hashish, oltre a 5.030 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il denaro è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione è stato inoltre rinvenuto altro materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale sono stati sottoposti a sequestro, in attesa delle analisi tecniche che saranno disposte dall’autorità giudiziaria.

Il 20enne è stato quindi arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata successiva.

Nell’ambito del provvedimento è stata inoltre disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze, con il divieto di assentarsi dalle ore 19 alle 7.