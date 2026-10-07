Le portano via i cani, poi le telefonate nella notte: “Suhan non lo rivedrai mai più”

VECCHIANO – Prima la scomparsa dei suoi due cani, che Barbara Lunardini cerca ormai da mesi. Poi, nelle ultime notti, quelle telefonate anonime e minatorie che hanno trasformato la disperazione in paura. Una voce dall’altra parte del telefono ride e, secondo quanto raccontato dalla donna, ripete una frase agghiacciante: “Suhan non lo rivedrai mai più”.

Barbara ha già presentato denuncia ai Carabinieri, ai quali ha consegnato anche gli elementi relativi alle telefonate ricevute. Secondo quanto riferito dalla donna, sono in corso accertamenti sui numeri e sui tabulati telefonici per cercare di risalire a chi si nasconda dietro quelle chiamate notturne.

La proprietaria ha deciso di rendere pubblica la vicenda attraverso i social, chiedendo a tutti di condividere il suo appello, soprattutto nelle zone comprese tra Pisa, Tirrenia e Livorno.

In uno dei suoi post indica anche un numero di telefono dal quale, sostiene, sarebbero arrivate le chiamate. Barbara riferisce inoltre di aver trovato online elementi che, a suo dire, collegherebbero quel numero a una moto e a una zona precisa. Si tratta di informazioni che la donna ha messo a disposizione degli investigatori e che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso.

Intanto resta il dolore per quei due cani scomparsi, che Barbara continua a considerare parte della propria famiglia. Nel suo lungo messaggio racconta notti trascorse senza dormire, il silenzio della casa diventato insopportabile e una domanda che torna continuamente: dove sono adesso i suoi cani, se hanno paura, se hanno freddo e se qualcuno li sta cercando?

Il suo appello è rivolto soprattutto a chi potrebbe averli visti nelle ultime settimane: “Aiutatemi a riportarli a casa sani e salvi”, è la richiesta.

Chiunque abbia informazioni utili sulla sorte dei due cani o possa fornire elementi utili alle indagini è invitato a contattare direttamente le forze dell’ordine oppure Barbara in privato.