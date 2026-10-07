Ricercato dalla Croazia, viveva nel Pisano: la Squadra Mobile lo trova all’alba mentre va in cantiere

BIENTINA – Dalla Croazia al Pisano, fino all’arresto all’alba nel centro di Bientina. Si è conclusa così la fuga di un 34enne di origini rumene ricercato dalle autorità croate per un episodio di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina risalente al 2018.

A individuarlo è stata la Squadra Mobile di Pisa, che lo ha rintracciato nelle prime ore del mattino mentre si recava in un cantiere dove lavorava come muratore. Nei suoi confronti era stato emesso un Mandato di Arresto Europeo, poi trasmesso alle autorità italiane attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

La storia giudiziaria dell’uomo comincia in Croazia. Nel 2018 sarebbe stato fermato insieme a un’altra persona mentre si trovava alla guida di un’auto con targa bulgara. All’interno del veicolo, secondo la ricostruzione delle autorità croate, erano nascosti quattro cittadini pakistani, che i due avrebbero cercato di condurre illegalmente verso la Slovenia.

Per quel fatto le autorità croate hanno emesso il mandato di arresto che ha dato origine a una ricerca internazionale.

Le ultime tracce del trentaquattrenne conducevano inizialmente in provincia di Vicenza. Per questo motivo il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia aveva trasmesso alla Squadra Mobile della Questura vicentina le informazioni sul ricercato.

Gli accertamenti, però, non avevano consentito di trovarlo. L’attività investigativa ha permesso successivamente di raccogliere un elemento nuovo: l’uomo avrebbe potuto essersi spostato nel territorio della provincia di Pisa, dove avrebbe trovato occupazione nel settore dell’edilizia, probabilmente senza un regolare rapporto di lavorotrov

La segnalazione è arrivata quindi alla Squadra Mobile di Pisa, che ha avviato una serie di controlli e appostamenti. Un lavoro che ha richiesto anche la conoscenza degli ambienti dell’edilizia locale, fino a individuare il punto in cui il ricercato si sarebbe recato abitualmente per lavorare.

La svolta è arrivata nelle prime ore del mattino. I poliziotti lo hanno individuato nel centro storico di Bientina mentre si dirigeva verso il cantiere.

A quel punto è scattato l’arresto.

Il trentaquattrenne è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Firenze, competente per gli adempimenti relativi al Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità croate.