Arrestato con la cocaina: aveva nascosto oltre 50 grammi nella stanza

Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di domenica 5 ottobre, i militari della Stazione Carabinieri di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato in via Pungilupo, dove i Carabinieri hanno proceduto al controllo del giovane. Alla vista della pattuglia, il 27enne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 3,27 grammi di cocaina, cercando di ingerirlo. Il tentativo è però stato prontamente sventato dai militari.

La successiva perquisizione, estesa alla struttura ricettiva dove il giovane alloggiava temporaneamente, ha permesso di trovare nella sua stanza altri 50,85 grammi di cocaina, oltre a 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e diverso materiale destinato al confezionamento delle singole dosi.

Tutto il materiale rinvenuto, insieme alla sostanza stupefacente e al denaro, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’arresto è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno. Il 27enne è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari nella struttura ricettiva, in attesa dell’udienza di convalida.