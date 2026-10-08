L'incidente|
Auto sfonda la vetrata di un ristorante: tre feriti
A Pontedera
PONTEDERA – Paura nella serata di ieri, quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro la vetrata di un’attività di ristorazione, sfondandola. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15 di ieri sera in via Salvo D’Acquisto. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, che sono state soccorse e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei locali interessati dall’incidente.
Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Pontedera, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura.