Auto sfonda la vetrata di un ristorante: tre feriti

PONTEDERA – Paura nella serata di ieri, quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro la vetrata di un’attività di ristorazione, sfondandola. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15 di ieri sera in via Salvo D’Acquisto. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, che sono state soccorse e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.