Bancarotta e autoriciclaggio, perquisizioni anche a Pisa e Livorno: sequestrati 42 milioni

PISA E LIVORNO – C’è anche la Toscana, con perquisizioni nelle province di Pisa e Livorno, nell’operazione della Guardia di Finanza di Cagliari che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 11 persone, su un totale di 14 indagati, nell’ambito di un’inchiesta per ipotesi di bancarotta e autoriciclaggio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari e avviata a seguito della liquidazione giudiziale di una primaria società di somministrazione di lavoro temporaneo, ha interessato un sistema societario con ramificazioni in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sardegna, oltre alla Romania.

Per sei indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altri cinque è stato stabilito l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari ha inoltre disposto un sequestro preventivo di beni e somme per circa 42 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state distratte risorse societarie per circa 78 milioni di euro, a partire dal 2018 e prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Le somme, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state sottratte alle disponibilità dell’impresa attraverso un sistema che avrebbe coinvolto amministratori, familiari e prestanome, oltre a 11 società satellite, due delle quali con sede in Romania.

La società avrebbe accumulato un’esposizione debitoria complessiva di circa 118 milioni di euro. Tra i principali creditori figurerebbero i lavoratori dipendenti, nell’ordine delle migliaia, impiegati attraverso la società in aziende italiane della grande distribuzione, dell’edilizia, delle costruzioni meccaniche, della logistica e dell’impiantistica. Gli investigatori avrebbero inoltre accertato contributi previdenziali non versati per quasi 65 milioni di euro.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un presunto meccanismo articolato in più fasi. In un primo momento, le risorse dell’impresa sarebbero state trasferite alle società satellite. Successivamente, le somme sarebbero state contabilizzate dalle società beneficiarie come ricavi apparentemente leciti, per essere quindi reimmesse nel circuito economico.

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, nella fase successiva sarebbero state alterate le scritture contabili della società italiana, attraverso l’iscrizione di crediti ritenuti fittizi e la sottostima dei debiti previdenziali, con l’obiettivo di nascondere lo stato di insolvenza.

Nell’ambito dell’operazione sono state eseguite 26 perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e nelle sedi delle società coinvolte. I controlli hanno interessato, oltre a Cagliari, Sulcis Iglesiente, Nuoro, Belluno, Pisa e Livorno, oltre a Roma e Potenza.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati denaro, quote societarie e decine di immobili. I beni potranno eventualmente essere destinati al ristoro dei creditori che hanno subito un danno.