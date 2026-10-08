Dengue, nuovo caso nel Pisano: scatta la disinfestazione

VICOPISANO – Nuovo caso di Dengue nel Pisano. Una persona che ha contratto l’infezione durante un soggiorno in un Paese tropicale è stata successivamente ospitata nel territorio di Vicopisano, nella zona di Campomaggio.

A seguito della segnalazione, l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha fornito al Comune le indicazioni necessarie per mettere in atto alcune misure preventive. L’amministrazione comunale ha quindi disposto un intervento di disinfestazione nell’area interessata.

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette. Il rischio è legato alla possibilità che una zanzara punga una persona infetta mentre il virus è presente nel sangue e possa successivamente trasmetterlo, attraverso un’altra puntura.