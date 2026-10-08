Dengue, nuovo caso nel Pisano: scatta la disinfestazione

VICOPISANO – Nuovo caso di Dengue nel Pisano. Una persona che ha contratto l’infezione durante un soggiorno in un Paese tropicale è stata successivamente ospitata nel territorio di Vicopisano, nella zona di Campomaggio.
A seguito della segnalazione, l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha fornito al Comune le indicazioni necessarie per mettere in atto alcune misure preventive. L’amministrazione comunale ha quindi disposto un intervento di disinfestazione nell’area interessata.
La Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette. Il rischio è legato alla possibilità che una zanzara punga una persona infetta mentre il virus è presente nel sangue e possa successivamente trasmetterlo, attraverso un’altra puntura.
L’intervento è stato disposto a scopo esclusivamente precauzionale. Al momento non risultano infatti contagi avvenuti nella zona e, sulla base delle informazioni disponibili, il rischio viene considerato remoto.
Il Comune invita quindi i cittadini ad affrontare la situazione senza allarmismi, collaborando con gli operatori incaricati della disinfestazione e seguendo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.
Nel frattempo arrivano anche i dati aggiornati a livello nazionale. Secondo quanto comunicato oggi, giovedì 8 ottobre, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 1° gennaio al 6 ottobre 2026 sono stati segnalati complessivamente 346 casi confermati di Dengue in Italia. Di questi, 68 sono risultati autoctoni, mentre gli altri sono associati a viaggi all’estero.
Nello stesso periodo non sono stati registrati decessi.