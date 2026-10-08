Fiamme nella notte in un capannone: paura

L’allarme è scattato intorno alle 2, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per un incendio che aveva interessato materiali di vario genere presenti all’interno della struttura.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saline di Volterra, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio, impedendo che il rogo si propagasse all’intera struttura.