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Il rogo

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Cronaca
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Fiamme nella notte in un capannone: paura

8 ottobre 2026 | 09:27
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di Redazione

Redazione

Fiamme nella notte in un capannone: paura

A Montescudaio

MONTESCUDAIO – Incendio nella notte in un capannone che ospita un’attività commerciale lungo la Strada Provinciale Val di Cecina, nel territorio comunale di Montescudaio.

L’allarme è scattato intorno alle 2, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per un incendio che aveva interessato materiali di vario genere presenti all’interno della struttura.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saline di Volterra, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio, impedendo che il rogo si propagasse all’intera struttura.

Sul luogo dell’intervento anche i Carabinieri di Ponteginori.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.