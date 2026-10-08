Maltempo nel Pisano, 11 interventi dei vigili del fuoco tra alberi pericolanti e dissesti

PISA – Sono stati 11 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Pisa a seguito dell’ondata di maltempo che, con l’allerta arancione, sta interessando la provincia dalle 17 di mercoledì 7 ottobre.

Le squadre sono intervenute nei territori di competenza del comando, in particolare nei comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pontedera, San Miniato e Castelnuovo Val di Cecina.

Le richieste di intervento sono state legate soprattutto agli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Tra le situazioni affrontate dai vigili del fuoco figurano rami pericolanti e problemi legati alla stabilità di strutture, fino a veri e propri dissesti statici.