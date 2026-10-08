La mobilitazione|
Maltempo nel Pisano, 11 interventi dei vigili del fuoco tra alberi pericolanti e dissesti
Grande lavoro dei pompieri
PISA – Sono stati 11 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Pisa a seguito dell’ondata di maltempo che, con l’allerta arancione, sta interessando la provincia dalle 17 di mercoledì 7 ottobre.
Le squadre sono intervenute nei territori di competenza del comando, in particolare nei comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pontedera, San Miniato e Castelnuovo Val di Cecina.
Le richieste di intervento sono state legate soprattutto agli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Tra le situazioni affrontate dai vigili del fuoco figurano rami pericolanti e problemi legati alla stabilità di strutture, fino a veri e propri dissesti statici.
L’attività di soccorso prosegue sul territorio in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo.