Al Don Bosco|
Ricercato per una condanna definitiva: arrestato dopo il furto di due biciclette
A Pisa
PISA – Era ricercato perché destinatario di una condanna definitiva a due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha individuato e arrestato un quarantenne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, nei cui confronti era stata emessa la sentenza definitiva.
L’uomo era stato condannato per un episodio avvenuto nei dintorni della stazione di Pisa Centrale, dove, secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto insieme a un’altra persona all’interno di un appartamento, riuscendo a sottrarre due biciclette.
Dopo una rapida attività di ricerca, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare il quarantenne a Pisa e a procedere all’arresto in esecuzione della condanna definitiva.
Conclusi gli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale Don Bosco di Pisa, dove dovrà scontare la pena prevista dalla sentenza.