Il soccorso|
Cronaca/
Camion carico di legname bloccato dopo lo scoppio di due pneumatici: strada chiusa
9 ottobre 2026 | 18:32
A Peccioli
PECCIOLI – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, dalle 16, lungo la Strada provinciale 64, nel territorio comunale di Peccioli, per un autoarticolato carico di legname rimasto bloccato sulla carreggiata a causa dello scoppio di due pneumatici.
La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo pesante e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Peccioli per gli interventi di competenza e la gestione della viabilità.
La strada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi per la circolazione.