Incendio in una scuola materna, locali temporaneamente interdetti
9 ottobre 2026 | 19:31
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO TERME – Incendio all’interno di un locale della scuola materna di Gello, dove questa mattina, alle 8, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa.
I pompieri hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente, non sono stati riscontrati danni strutturali all’edificio, mentre sono stati danneggiati alcuni arredi e si sono depositati residui carboniosi negli ambienti interessati.
Per consentire le necessarie operazioni di bonifica e il ripristino delle normali condizioni di utilizzo, la struttura è stata temporaneamente interdetta.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.