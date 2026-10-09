In cella|
Viola le prescrizioni della misura cautelare e fornisce false generalità: 26enne finisce al Don Bosco
A Pisa
PISA – Era stata affidata in prova al servizio sociale in una comunità terapeutica, ma avrebbe violato le prescrizioni imposte, facendosi trovare in una zona di spaccio insieme a due persone tossicodipendenti e fornendo false attestazioni sulla propria identità ai carabinieri. Per una donna di 26 anni, già sottoposta a misure restrittive per il reato di rapina, si sono aperte le porte del carcere.
L’arresto è stato eseguito nella notte dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, in attuazione di un’ordinanza dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.
La vicenda risale allo scorso 8 settembre, quando la giovane era stata affidata in prova al servizio sociale presso la comunità terapeutica “I Salci”, nella località Le Morelline, nel comune di Rosignano Marittimo. Il provvedimento prevedeva precise prescrizioni, tra cui il divieto assoluto di frequentare persone pregiudicate e tossicodipendenti al di fuori delle attività terapeutiche e della vita comunitaria.
Il 22 settembre, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Sezione Radiomobile l’aveva però sorpresa in una nota zona di spaccio a Pisa, in compagnia di due persone tossicodipendenti. Nel corso degli accertamenti, secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe tentato di eludere i controlli fornendo ai militari false attestazioni sulla propria identità.
Per questo episodio era stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. I carabinieri avevano inoltre richiesto l’aggravamento della misura, alla luce della violazione delle prescrizioni imposte.
Il 28 settembre l’autorità giudiziaria ha quindi emesso l’ordinanza che ha disposto la sostituzione dell’affidamento in prova con la custodia cautelare in carcere.
Dopo le formalità di rito e su disposizione del sostituto procuratore di turno, la 26enne è stata accompagnata alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.