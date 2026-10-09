Viola le prescrizioni della misura cautelare e fornisce false generalità: 26enne finisce al Don Bosco

PISA – Era stata affidata in prova al servizio sociale in una comunità terapeutica, ma avrebbe violato le prescrizioni imposte, facendosi trovare in una zona di spaccio insieme a due persone tossicodipendenti e fornendo false attestazioni sulla propria identità ai carabinieri. Per una donna di 26 anni, già sottoposta a misure restrittive per il reato di rapina, si sono aperte le porte del carcere.