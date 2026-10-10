Le fiamme durante il rifornimento, poi 70 giorni di agonia: muore a 56 anni

PISA – Doveva essere l’inizio di una vacanza con la famiglia, si è trasformato in una tragedia che si è consumata nell’arco di oltre due mesi. Rolando Russo, 56 anni, imprenditore edile di Tirrenia, è morto dopo un lungo ricovero a causa delle gravissime ustioni riportate in un incendio divampato mentre faceva rifornimento di Gpl al suo camper.

L’uomo era rimasto ferito nel tardo pomeriggio del 31 luglio, quando si trovava lungo l’Aurelia per preparare il mezzo alla partenza per le ferie. Durante il rifornimento, per cause che dovranno essere chiarite, si era sviluppato un incendio che aveva coinvolto il camper, la pensilina e l’area dell’impianto.

Per il 56enne non c’era stato il tempo di mettersi in salvo dalle fiamme. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che lo avevano trasportato in ospedale in condizioni disperate.

Russo era stato ricoverato al centro ustioni dell’ospedale di Cisanello, dove ha lottato per oltre due mesi. Nonostante le cure, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e, dopo circa settanta giorni di agonia, è arrivata la morte.

Il dolore di Tirrenia

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità del litorale pisano, dove Russo era conosciuto per la sua attività nel settore edile e stimato per le sue qualità umane e professionali.