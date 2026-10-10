Terrore e violenza sul Lungarno: baby gang minaccia due quindicenni con un coltello, arrestato 19enne

​PISA — Un tardo pomeriggio di fine estate sul Lungarno Mediceo si è trasformato in un incubo per due ragazzi di appena 15 anni. Aggrediti, minacciati con un coltello a serramanico e colpiti brutalmente con pugno al volto da un gruppo di “bulli”: una vicenda d’odio e prepotenza culminata all’alba di oggi con l’arresto di un diciannovenne residente a Cascina.

​La rapina e l’aggressione selvaggia

​I fatti risalgono allo scorso agosto. Le due giovani vittime stazionavano lungo il fiume quando sono state accerchiate da una baby gang composta da quattro elementi, tra cui il diciannovenne arrestate, un altro minorenne e altri due complici.

​Puntando contro di loro la lama di un coltello a serramanico, i quattro pretendevano la consegna immediata di tutto il denaro contante in possesso dei ragazzi. Di fronte al rifiuto dei due quindicenni, la violenza è esplosa improvvisa e brutale: uno dei giovani è stato colpito al volto da violenti pugni, riportando lesioni che ne hanno reso necessario il trasporto e le cure presso il Pronto Soccorso.

​Nonostante la minaccia dell’arma e la ferocia dei colpi subiti, le due vittime sono riuscite a resistere e non hanno consegnato il proprio denaro.

​La svolta nelle indagini e la denuncia dei ragazzi

​Nei giorni successivi al drammatico episodio, trovando il coraggio di spezzare il muro di paura, i due ragazzi si sono presentati negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Pisa, accompagnati dai genitori.

​Le loro testimonianze hanno fatto scattare una fulminea attività investigativa condotta dalla Sezione Antirapina e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Gli accertamenti della Polizia hanno consentito non solo di identificare i responsabili della tentata rapina aggravata, ma anche di appurare che non si trattava di un episodio isolato: le due vittime, infatti, erano già state precedentemente insultate e minacciate dagli stessi aggressori.

​Blitz all’alba: scattano gli arresti domiciliari

​Di fronte a un quadro probatorio schiacciante e alla pericolosità del contesto di bullismo e violenza in cui sono maturati i fatti, il Gip presso il Tribunale di Pisa ha emesso un’Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari.

​Nelle prime ore di questa mattina, gli uomini e le donne della Squadra Mobile hanno fatto irruzione nell’abitazione del 19enne a Cascina — figura già nota alle Forze dell’Ordine — ponendolo agli arresti domiciliari.

​L’appello della Polizia: “Ribellarsi si può e si deve”

​Dalla Questura di Pisa giunge un messaggio forte e chiaro rivolto ai giovani e alle famiglie del territorio: «Questa vicenda dimostra come ribellarsi ai bulli è possibile e doveroso. Invitiamo tutte le vittime di questo odioso crimine a rivolgersi con fiducia ai nostri Uffici, dove troveranno un attento ascolto e professionisti pronti ad intervenire».