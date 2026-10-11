Controlli nella notte sulle strade di Pisa: due denunciati per droga alla guida

PISA – Due persone denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e altre due segnalate alla Prefettura per aver guidato dopo aver bevuto alcolici. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pisa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali.

Il servizio si è svolto dalle 23 alle 5, con l’impiego dei militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. I controlli hanno interessato le principali arterie cittadine ed extraurbane, con particolare attenzione alle strade di accesso e uscita dalle zone frequentate dai locali di pubblico intrattenimento.

L’obiettivo era contrastare i comportamenti pericolosi al volante, con un’attenzione specifica alla guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di sicurezza stradale 2030.

In campo anche un laboratorio mobile

A supporto dei carabinieri ha operato un laboratorio mobile con personale medico specializzato. La presenza della struttura ha consentito di effettuare direttamente sul posto gli accertamenti sullo stato psicofisico dei conducenti sospettati di aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre alle controanalisi di laboratorio di secondo livello per chi era risultato positivo ai primi test.

Nel corso dell’attività sono state identificate 76 persone e controllati 40 veicoli. Due conducenti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Altre due persone sono state invece segnalate alla Prefettura di Pisa per guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici compresi tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo messe in campo dall’Arma dei carabinieri per aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore notturne.