Malore durante la mezza maratona, runner di 59 anni colpito da arresto cardiaco

PISA – Momenti di grande apprensione durante la mezza maratona che si è svolta nel centro cittadino. Un uomo di 59 anni, impegnato nella corsa, è stato colpito da un arresto cardiaco.

L’intervento dei sanitari è stato immediato. L’uomo è stato defibrillato direttamente nel punto di primo soccorso, dove è stato possibile ripristinare il ritmo cardiaco.