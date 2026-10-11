Codice rosso|
Cronaca/
Malore durante la mezza maratona, runner di 59 anni colpito da arresto cardiaco
11 ottobre 2026 | 13:43
A Pisa
PISA – Momenti di grande apprensione durante la mezza maratona che si è svolta nel centro cittadino. Un uomo di 59 anni, impegnato nella corsa, è stato colpito da un arresto cardiaco.
L’intervento dei sanitari è stato immediato. L’uomo è stato defibrillato direttamente nel punto di primo soccorso, dove è stato possibile ripristinare il ritmo cardiaco.
Il medico e l’infermiere intervenuti hanno quindi provveduto al trasferimento del runner in emodinamica per le cure necessarie.