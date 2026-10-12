Col bus a Milano, il regalo della Guardia di Finanza ai bimbi del Santa Chiara

In particolare, il bus della Guardia di finanza ha trasportato nel capoluogo lombardo nr. 12 ragazzi – di età compresa tra i 14 e i 22 anni – in cura oncologica o in fase di off-therapy e nr. 3 accompagnatori consentendo la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi al torneo “Winners Cup 2026”, evento unico al mondo nel panorama sportivo, coniugante sport e sociale, ideato dal Dott. Andrea Ferrari – pediatra oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1994 – al fine di promuovere un momento di incontro e socializzazione per giovani con un percorso di vita comune nell’intento di promuovere i valori dell’aggregazione, dell’interazione, della condivisione e dell’inclusione sociale mediante lo sport.