Oncologia|
Col bus a Milano, il regalo della Guardia di Finanza ai bimbi del Santa Chiara
Anche quest’anno il Comando Provinciale di Pisa, su richiesta dell’Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore – A.G.B.A.L.T. ODV, ha messo a disposizione un bus modello Iveco Daily da 19 posti, per accompagnare i giovani pazienti dell’U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Santa Chiara” di Pisa all’evento “Winners Cup 2026”, torneo internazionale di calcio a 7 dedicato a squadre facenti riferimento a vari reparti di oncoematologia pediatrica italiani ed europei, che si è svolto durante il fine settimana presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Milano.
In particolare, il bus della Guardia di finanza ha trasportato nel capoluogo lombardo nr. 12 ragazzi – di età compresa tra i 14 e i 22 anni – in cura oncologica o in fase di off-therapy e nr. 3 accompagnatori consentendo la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi al torneo “Winners Cup 2026”, evento unico al mondo nel panorama sportivo, coniugante sport e sociale, ideato dal Dott. Andrea Ferrari – pediatra oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1994 – al fine di promuovere un momento di incontro e socializzazione per giovani con un percorso di vita comune nell’intento di promuovere i valori dell’aggregazione, dell’interazione, della condivisione e dell’inclusione sociale mediante lo sport.
In occasione del sostegno all’iniziativa, il Comandante Provinciale di Pisa, Col. t.SPEF Dario Sopranzetti, alla presenza del Presidente dell’A.G.B.A.L.T – ODV Dr. Mirco D’Aversa, ha rivolto, presso la sala polivalente del Comando Provinciale, un caloroso saluto ai ragazzi, ringraziandoli per lo spirito di squadra che dimostrano tanto nel campo quanto nella vita.
Al termine dell’incontro i ragazzi hanno ricevuto in dono un sacchetto contenente dei gadgets raffiguranti il logo della Guardia di finanza.
Detta collaborazione tra il Corpo e l’Associazione pisana conferma l’attenzione e la vicinanza della Guardia di finanza ai cittadini e alle Istituzioni, testimoniando l’impegno sociale e la solidarietà a servizio della collettività.