L'incidente|
Cronaca/
Camion betoniera carico di calcestruzzo si ribalta sulla strada, intervengono i Vigili del Fuoco
13 ottobre 2026 | 16:37
A Pomarance
POMARANCE – Incidente stradale sulla strada statale 439, nel territorio comunale di Pomarance, dove un camion betoniera carico di calcestruzzo si è ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo pesante.
Per recuperare il camion è necessario l’intervento di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno.
Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti del caso.