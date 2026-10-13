Viola le prescrizioni e finisce al Don Bosco

A Cascina
CASCINA – Ha violato ripetutamente le prescrizioni imposte durante la detenzione domiciliare. Per questo un cittadino straniero di 39 anni è stato trasferito in carcere dai Carabinieri della Stazione di Cascina, in esecuzione di un provvedimento di revoca della misura alternativa e contestuale ordine di carcerazione.
L’intervento è stato effettuato nella serata del 10 ottobre, dopo che l’Ufficio di sorveglianza di Pisa aveva emesso il provvedimento il giorno precedente.
La decisione è scaturita dalle segnalazioni dei militari dell’Arma, che avevano richiesto un aggravamento della misura dopo aver accertato e documentato diverse violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo durante il periodo di detenzione domiciliare.
I controlli rientravano nei servizi quotidiani svolti dai Carabinieri per verificare il rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.
Al termine delle formalità di rito presso gli uffici della Stazione, il 39enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.