Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li, il conducente riesce a mettersi in salvo

Poco prima delle 18 di ieri, martedì 13 ottobre, un’automobile ha preso fuoco lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, all’altezza della corsia di decelerazione dello svincolo di Lavoria.

A dare l’allarme è stato lo stesso conducente che, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato, è riuscito ad accostare il veicolo al margine della corsia, evitando conseguenze per sé.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa con due mezzi antincendio. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.