In superstrada|
Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li, il conducente riesce a mettersi in salvo
Allo svincolo di Lavoria
Poco prima delle 18 di ieri, martedì 13 ottobre, un’automobile ha preso fuoco lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, all’altezza della corsia di decelerazione dello svincolo di Lavoria.
A dare l’allarme è stato lo stesso conducente che, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato, è riuscito ad accostare il veicolo al margine della corsia, evitando conseguenze per sé.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa con due mezzi antincendio. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.
Fortunatamente, non si registrano persone ferite. Restano invece da accertare le cause che hanno provocato il rogo.
L’intervento dei Vigili del fuoco è iniziato alle 18.09, come riportato nella nota del comando di Pisa.