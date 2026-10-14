Bambino di un anno ustionato dall’acqua bollente, trasferito al Meyer

CUOIO – Una vacanza in Toscana si è trasformata in un momento di grande paura per una famiglia di turisti olandesi. Il loro bambino, appena un anno, è rimasto ustionato dall’acqua bollente mentre si trovava nella struttura ricettiva in cui alloggiavano a SanMiniato, nel territorio del Comprensorio del Cuoio, in provincia di Pisa.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 12 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato investito dall’acqua bollente contenuta in un pentolone. Restano da chiarire le circostanze precise dell’accaduto.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’automedica e il personale della Pubblica Assistenza di Montopoli. Le condizioni del bambino hanno richiesto il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, centro specializzato nella cura dei pazienti più piccoli.