Cinque morti sul lavoro nel Pisano, il bilancio dei primi otto mesi del 2026

PISA – Cinque persone hanno perso la vita sul lavoro in provincia di Pisa da gennaio ad agosto 2026. È il dato che emerge dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering, elaborato sulla base delle rilevazioni Inail, che fotografa una situazione ancora preoccupante sul fronte degli infortuni mortali.

Nel territorio pisano le vittime sono state cinque su una popolazione di 190.952 occupati. L’incidenza si attesta a 26,2 morti per milione di lavoratori, un valore che colloca la provincia al 31° posto nella graduatoria nazionale stilata in base a questo indicatore.

Un numero che non racconta soltanto una statistica, ma richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la guardia nei luoghi di lavoro, rafforzando prevenzione, formazione e controlli.

In Toscana 37 vittime in otto mesi

Il dato pisano si inserisce in un quadro regionale altrettanto delicato. In Toscana, nei primi otto mesi dell’anno, gli infortuni mortali sono stati 37. La regione rientra nella fascia arancione della mappa del rischio elaborata dall’Osservatorio Vega, che segnala un’incidenza superiore alla media nazionale, entro il 125% di tale valore.

A livello italiano, tra gennaio e agosto 2026, le vittime sono state complessivamente 701, con un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra i settori più colpiti spicca quello delle costruzioni, seguito da trasporti e magazzinaggio e dal comparto manifatturiero. La fascia d’età con la mortalità più elevata è quella degli ultra 65enni.

Il confronto con le altre province

Nel panorama toscano, il dato più elevato in rapporto al numero di occupati è quello di Livorno, con sei vittime e un’incidenza di 42,1, che vale l’ottavo posto in Italia. Pistoia registra quattro decessi e un indice di 31,6, mentre Pisa, con cinque morti, si attesta a 26,2.

Seguono Massa-Carrara, con due vittime e un’incidenza di 25,5, e Lucca, con quattro decessi e un valore di 24,0. Ad Arezzo le persone morte sul lavoro sono state tre, mentre Firenze conta il numero assoluto più alto in Toscana, con nove vittime, ma un’incidenza di 19,2.

Chiudono la graduatoria regionale Siena, con due morti, e Grosseto, con un decesso. Le altre province toscane non hanno registrato vittime nel periodo considerato.