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Incidente sulla Fi-Pi-Li, cinque chilometri di coda verso Firenze: uscita consigliata a Santa Croce

14 ottobre 2026 | 08:51
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di Redazione

Redazione

Incidente sulla Fi-Pi-Li, cinque chilometri di coda verso Firenze: uscita consigliata a Santa Croce

In direzione di Firenze

SAN MINIATO – Un incidente sta provocando pesanti disagi alla circolazione sulla Fi-Pi-Li nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. Il sinistro si è verificato in direzione Firenze, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Miniato ed Empoli Ovest.

La situazione del traffico è critica, con una coda che ha raggiunto i cinque chilometri. A segnalare l’accaduto è Avr, l’azienda affidataria del servizio di Global Service della strada di grande comunicazione.

Agli automobilisti diretti verso Firenze viene consigliato di uscire a Santa Croce sull’Arno, così da evitare il tratto interessato dai rallentamenti e cercare un percorso alternativo.

 