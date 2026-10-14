Di prima mattina|
Cronaca/
Incidente sulla Fi-Pi-Li, cinque chilometri di coda verso Firenze: uscita consigliata a Santa Croce
14 ottobre 2026 | 08:51
In direzione di Firenze
SAN MINIATO – Un incidente sta provocando pesanti disagi alla circolazione sulla Fi-Pi-Li nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. Il sinistro si è verificato in direzione Firenze, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Miniato ed Empoli Ovest.
La situazione del traffico è critica, con una coda che ha raggiunto i cinque chilometri. A segnalare l’accaduto è Avr, l’azienda affidataria del servizio di Global Service della strada di grande comunicazione.
Agli automobilisti diretti verso Firenze viene consigliato di uscire a Santa Croce sull’Arno, così da evitare il tratto interessato dai rallentamenti e cercare un percorso alternativo.