La ricetta da restituire scatena la lite in farmacia: arrivano le forze dell’ordine

PONTEDERA – Una questione legata a una prescrizione medica ha fatto salire la tensione all’interno della farmacia comunale di piazza Unità d’Italia, dove è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato e della Polizia municipale.

A chiedere aiuto sarebbe stato il personale della farmacia, dopo che il confronto con alcuni clienti si è trasformato in una discussione dai toni accesi. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie, raggiungendo la struttura situata nei pressi della stazione ferroviaria.

Al centro della vicenda ci sarebbe la richiesta di riavere una ricetta medica non ripetibile, utilizzata per acquistare un farmaco. Secondo le prime informazioni, alcuni clienti di nazionalità senegalese avrebbero insistito per ottenere nuovamente il documento.

La farmacista avrebbe spiegato che, trattandosi di una prescrizione non ripetibile, la ricetta doveva essere trattenuta e non poteva essere restituita per un eventuale nuovo utilizzo.

La spiegazione, tuttavia, non sarebbe bastata a placare gli animi. La situazione avrebbe preso una piega sempre più concitata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.