Il soccorso|
L’auto esce di strada e finisce nel fossato: conducente intrappolata nell’abitacolo
A San Giuliano Terme
SAN GIULIANO TERME – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, per un incidente stradale avvenuto in via Odoardo Bartalini, dove una donna di 63 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo in un fossato lungo la strada.
L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha provveduto a liberare la conducente, rimasta all’interno dell’abitacolo dopo l’uscita di strada.
La donna è stata estratta dalla vettura dai soccorritori. Al momento, le informazioni disponibili non precisano le sue condizioni di salute né le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.