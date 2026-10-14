L’auto esce di strada e finisce nel fossato: conducente intrappolata nell’abitacolo

SAN GIULIANO TERME – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, per un incidente stradale avvenuto in via Odoardo Bartalini, dove una donna di 63 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo in un fossato lungo la strada.

L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha provveduto a liberare la conducente, rimasta all’interno dell’abitacolo dopo l’uscita di strada.