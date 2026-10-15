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Cronaca/
Chiede asilo a Pisa per sfuggire alla cattura: arrestata una ricercata da quattro anni
15 ottobre 2026 | 11:58
Arrestata dalla Polizia
PISA – Ha cercato di far perdere le proprie tracce presentandosi per chiedere asilo, ma la sua posizione non è passata inosservata. Una donna di 53 anni, ricercata dal 2022, è stata arrestata a Pisa.
La vicenda è emersa nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine, che hanno portato a individuare la donna, destinataria di un provvedimento di ricerca. La richiesta di asilo non le ha permesso di sottrarsi alle verifiche e all’esecuzione del provvedimento.
La donna era ricercata da circa quattro anni. La sua individuazione ha consentito di interrompere la latitanza e procedere all’arresto.
Sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per la sua posizione giudiziaria.