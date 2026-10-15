Corteo per Fakir: dieci denunce e 17 sanzioni, blitz della Digos

PISA – Cinque perquisizioni, dieci persone denunciate e altri 17 soggetti sanzionati. È il bilancio degli accertamenti della Polizia di Stato sui danneggiamenti e le scritte comparse nel centro di Pisa durante la manifestazione del 21 luglio scorso, organizzata per ricordare Abderrahim Fakir, cittadino marocchino morto a Bologna il 19 luglio durante un intervento di polizia.

L’operazione è scattata nella mattinata di ieri, con gli agenti della Digos impegnati nelle perquisizioni nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 23 e i 35 anni. Quattro interventi sono stati eseguiti a Pisa, mentre il quinto ha interessato la provincia di Potenza, grazie alla collaborazione con la Digos locale.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno preso in esame quanto accaduto durante il corteo partito da piazza della Stazione, dove si erano riunite circa 300 persone. Il presidio, promosso da collettivi antagonisti e anarchici, non era stato preavvisato all’Autorità di pubblica sicurezza e si era successivamente spostato lungo le strade del centro storico.

Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti, con il volto coperto, avrebbero imbrattato diversi edifici con scritte offensive rivolte alle forze dell’ordine e alle istituzioni. Tra i luoghi interessati anche la sede della Prefettura, oltre ad altri palazzi di interesse storico e ambientale.

Gli approfondimenti investigativi hanno portato alla denuncia di dieci persone, a vario titolo, per ipotesi di reato che comprendono oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, travisamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali, danneggiamento aggravato e accensioni ed esplosioni pericolose.

Durante le perquisizioni sono stati ricercati e sequestrati indumenti che sarebbero stati utilizzati per coprire il volto, materiali presumibilmente impiegati per realizzare le scritte e dispositivi elettronici nella disponibilità degli indagati. Proprio l’analisi di telefoni e altri apparecchi potrà fornire ulteriori elementi agli investigatori.

L’attività della Digos ha inoltre consentito di individuare altri 17 soggetti ritenuti promotori e organizzatori della manifestazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero preso la parola e guidato il gruppo nelle diverse fasi del corteo.

Per queste persone è stata applicata la sanzione amministrativa prevista per le manifestazioni non preavvisate dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’importo previsto va da 1.000 a 10.000 euro.