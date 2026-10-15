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Paura a Perignano, scontro tra auto e moto: 43enne in codice rosso a Cisanello
Un soccorso anche per un malore
PERIGNANO – Due interventi di emergenza nella stessa località, con il personale sanitario del 118 impegnato in un incidente stradale e in un secondo episodio legato a un malore.
Il primo intervento ha riguardato un incidente tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 43 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello per un politrauma. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pontedera, un’ambulanza della Misercordia di Lari e la polizia municipale, impegnata negli accertamenti e nella gestione della viabilità.
Un secondo intervento ha riguardato una persona colta da malore, anch’essa trasportata all’ospedale di Cisanello in codice rosso tecnico. Al momento del soccorso era tuttavia vigile, orientata e in condizioni stabili.
Due episodi distinti che hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi sanitari nella frazione di Perignano, in un quadro che ha visto il trasferimento di entrambe le persone all’ospedale pisano per le valutazioni e le cure necessarie.