Paura a Perignano, scontro tra auto e moto: 43enne in codice rosso a Cisanello

Il primo intervento ha riguardato un incidente tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 43 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello per un politrauma. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pontedera, un’ambulanza della Misercordia di Lari e la polizia municipale, impegnata negli accertamenti e nella gestione della viabilità.