Scontro tra due moto: un ferito finisce in un fossato, arriva il Pegaso

VOLTERRA- Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale 15, nel territorio comunale di Volterra, dove due motociclette si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di due persone ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. In seguito all’impatto, il conducente di una delle due moto è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo in un fossato a margine della strada.