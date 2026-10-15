L'incidente|
Scontro tra due moto: un ferito finisce in un fossato, arriva il Pegaso
A Volterra
VOLTERRA- Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale 15, nel territorio comunale di Volterra, dove due motociclette si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di due persone ferite.
L’allarme è scattato intorno alle 16, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. In seguito all’impatto, il conducente di una delle due moto è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo in un fossato a margine della strada.
I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’uomo e provveduto a immobilizzarlo, per poi trasportarlo con il toboga in una zona sicura, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.
Considerate le condizioni del ferito, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale di Cisanello, a Pisa.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Volterra, impegnata negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.
Restano da chiarire le cause che hanno portato le due motociclette a entrare in collisione.