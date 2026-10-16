Guardia di finanza|
Maxi blitz anticontraffazione: sequestrati oltre 118 mila prodotti falsi, due denunciati
A Pisa
PISA – Oltre 118 mila prodotti contraffatti sequestrati e un giro d’affari illegale che avrebbe potuto superare i 650 mila euro. È il bilancio di due distinti interventi condotti dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, che hanno portato alla denuncia di due cittadini extracomunitari per i reati di contraffazione e ricettazione.
L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla commercializzazione di merce falsa e alla tutela della proprietà industriale. Nel corso delle attività investigative, le Fiamme Gialle hanno intercettato complessivamente 118.648 articoli recanti marchi contraffatti o destinati alla falsificazione di capi d’abbigliamento di largo consumo.
Il primo intervento è stato eseguito nei pressi della stazione centrale di Pisa. Dopo una serie di appostamenti, i finanzieri hanno individuato un cittadino cinese mentre trasportava alcuni voluminosi pacchi su un carrello. L’ispezione ha consentito di scoprire 52.704 carte da gioco riportanti marchi falsi riconducibili a noti brand particolarmente diffusi tra i più giovani. L’intero quantitativo è stato immediatamente sottoposto a sequestro.
La seconda attività investigativa è scaturita dall’acquisizione di informazioni relative a una spedizione destinata a un’abitazione del centro storico cittadino. Durante il controllo dei colli, alla presenza del destinatario, i militari hanno rinvenuto 29.900 etichette contraffatte riproducenti marchi di prestigiose case di moda.
Le successive perquisizioni domiciliari hanno poi permesso di sequestrare altri 36.044 articoli tra etichette, targhe, bottoni e cerniere lampo recanti segni distintivi falsificati. Il materiale era pronto per essere applicato su capi d’abbigliamento privi di marchio, trasformandoli apparentemente in prodotti originali e aumentandone sensibilmente il valore commerciale.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe alimentato un circuito illecito dal valore superiore a 650 mila euro, arrecando danni sia ai consumatori sia alle aziende titolari dei marchi originali.
L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione, fenomeno che non solo altera le regole della concorrenza, ma rappresenta anche una fonte di finanziamento per circuiti criminali. Resta fermo che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.