Maxi blitz anticontraffazione: sequestrati oltre 118 mila prodotti falsi, due denunciati

PISA – Oltre 118 mila prodotti contraffatti sequestrati e un giro d’affari illegale che avrebbe potuto superare i 650 mila euro. È il bilancio di due distinti interventi condotti dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, che hanno portato alla denuncia di due cittadini extracomunitari per i reati di contraffazione e ricettazione.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla commercializzazione di merce falsa e alla tutela della proprietà industriale. Nel corso delle attività investigative, le Fiamme Gialle hanno intercettato complessivamente 118.648 articoli recanti marchi contraffatti o destinati alla falsificazione di capi d’abbigliamento di largo consumo.

Il primo intervento è stato eseguito nei pressi della stazione centrale di Pisa. Dopo una serie di appostamenti, i finanzieri hanno individuato un cittadino cinese mentre trasportava alcuni voluminosi pacchi su un carrello. L’ispezione ha consentito di scoprire 52.704 carte da gioco riportanti marchi falsi riconducibili a noti brand particolarmente diffusi tra i più giovani. L’intero quantitativo è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

La seconda attività investigativa è scaturita dall’acquisizione di informazioni relative a una spedizione destinata a un’abitazione del centro storico cittadino. Durante il controllo dei colli, alla presenza del destinatario, i militari hanno rinvenuto 29.900 etichette contraffatte riproducenti marchi di prestigiose case di moda.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno poi permesso di sequestrare altri 36.044 articoli tra etichette, targhe, bottoni e cerniere lampo recanti segni distintivi falsificati. Il materiale era pronto per essere applicato su capi d’abbigliamento privi di marchio, trasformandoli apparentemente in prodotti originali e aumentandone sensibilmente il valore commerciale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe alimentato un circuito illecito dal valore superiore a 650 mila euro, arrecando danni sia ai consumatori sia alle aziende titolari dei marchi originali.