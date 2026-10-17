Investita mentre attraversa la strada: quarantaduenne gravissima

MARINA DI PISA – È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cisanello la donna di 42 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nella tarda mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, a Marina di Pisa.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11.50, in via Maiorca, l’arteria che collega la zona del porto a piazza delle Baleari. Stando alle prime informazioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata raggiunta dalla vettura. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

La scena ha attirato l’attenzione di numerose persone presenti nella zona. Alcuni residenti e passanti, allarmati da quanto accaduto, sono usciti in strada per rendersi conto della situazione.

Sul luogo dell’investimento sono arrivati tre mezzi di soccorso sanitario e gli agenti della polizia locale di Pisa. Oltre ad assistere la ferita, il personale intervenuto ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha provveduto a gestire la circolazione durante le operazioni.

La quarantaduenne è stata quindi accompagnata all’ospedale di Cisanello, dove è stata ricoverata in gravi condizioni.