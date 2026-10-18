Codice rosso|
Perde il controllo della moto e finisce a terra: 68enne in gravi condizioni
A Cisanello
SALINE DI VOLTERRA – Una caduta in moto si è conclusa con il trasferimento d’urgenza in ospedale per un uomo di 68 anni, rimasto ferito lungo la strada regionale 439, nella zona di Saline di Volterra, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina. Dopo la caduta, il motociclista avrebbe riportato un politrauma e si trovava in stato confusionale.
La macchina dei soccorsi si è attivata con l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica. Vista la gravità del quadro, è stato richiesto anche l’elisoccorso Pegaso.
L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Restano da chiarire le cause della caduta.