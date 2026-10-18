Perde il controllo della moto e finisce a terra: 68enne in gravi condizioni

SALINE DI VOLTERRA – Una caduta in moto si è conclusa con il trasferimento d’urgenza in ospedale per un uomo di 68 anni, rimasto ferito lungo la strada regionale 439, nella zona di Saline di Volterra, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina. Dopo la caduta, il motociclista avrebbe riportato un politrauma e si trovava in stato confusionale.